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«Жалко, что там часто такое происходит». Белорусы скорбят с пострадавшими от теракта британцами

23 мая 2017 17:23
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Новости Беларуси. Вместе с британцами скорбит весь мир. Не остаются в стороне и белорусы. К стенам посольства Великобритании в Минске они несут цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жалко, что там часто такое происходит». Белорусы скорбят с пострадавшими от теракта британцами-1

Белорусы:
Соболезнуем пострадавшим и их семьям.

Жалко, что там часто такое происходит, ужасно. Хорошо, что у нас такого нет.

Очень жаль, что мир стал такой неспокойный, что в Европе такое может происходить.

# происшествия # Фотофакт # Теракт в Манчестере

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