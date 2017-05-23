«Жалко, что там часто такое происходит». Белорусы скорбят с пострадавшими от теракта британцами

Новости Беларуси. Вместе с британцами скорбит весь мир. Не остаются в стороне и белорусы. К стенам посольства Великобритании в Минске они несут цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:

Соболезнуем пострадавшим и их семьям.

Жалко, что там часто такое происходит, ужасно. Хорошо, что у нас такого нет.

Очень жаль, что мир стал такой неспокойный, что в Европе такое может происходить.