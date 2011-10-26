Землетрясение в Турции. 18-летний студент провел под завалами 60 часов и выжил

В Турции, спустя более 60 часов после разрушительного землетрясения, из-под завалов спасли выжившего 18-летнего студента. Это произошло в городе Эрджиш — наиболее пострадавшем от природной катастрофы.

По последним официальным данным, число жертв стихии превысило 450 человек, ранены более 1 300 человек.

Разбор завалов продолжается, однако шансы найти живых под руинами рухнувших зданий стремительно уменьшаются. Осложняют ситуацию и холода, температура в регионе опускается до нуля. Тысячи жителей, которые остались без крова, сейчас вынуждены ютиться во временных лагерях, но палаток на всех не хватает. Люди также жалуются на недостаток продуктов, воды и теплой одежды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».