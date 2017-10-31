Задержан 25-летний житель Витебска, который взял взаймы более 120 тысяч долларов

Новости Беларуси. В Смоленской области был задержан житель Витебска, который мошенническим путем завладел более 120 000 долларов США.

По информации официального представителя УСК по Витебской области, 25-летний житель Витебска Вадим Дронов завладел данной суммой с сентября 2014 по июль 2015. Мужчина брал деньги взаймы под условием возврата у жителей Витебска.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:

Часть полученных денежных средств зафиксирована в расписках, которые он написал потерпевшим. Следователями установлено 6 потерпевших, которые передали в общей сумме более 120 000 долларов. С момента возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от следствия и его местонахождение не было установлено.

Мужчину объявили в международный розыск.

Жителю Витебска было предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РБ.

В октябре 2017 года в Смоленской области для проверки документов был остановлен легковой автомобиль. За рулем оказался житель Витебска, который находился в розыске.

Следователями подготовлены документы для экстрадиции обвиняемого обратно в Беларусь.

Если кому-то известно о противоправной деятельности мужчины или о пострадавших в результате его действий, сообщите об этом в Витебский городской отдел Следственного комитета: 8 (0212) 462187, +375295154586.