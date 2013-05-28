За минувшие сутки в результате сильного ветра было обесточено более 800 населенных пунктов Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия непогоды. За минувшие сутки в результате сильного ветра было обесточено более 800 населенных пунктов. Без света утром еще оставались 15 деревень в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Порывами ветра также повреждены кровли десятков домов и сельхоззданий.

В Барановичах Брестской области мелкие травмы получили две работницы строительной организации. В Пинском районе разрушен склад для комбикорма. Частично снесло шифер с крыш двух зданий Мозырской овощной фабрики и двух ферм. Ремонтные работы здесь планируется завершить к 12 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер атаковал Беларусь внезапно. К такому разгулу стихии люди оказались не готовы.

На деревню Гожа в пригороде Гродно пришёлся основной удар стихии. Ветром сорвало кровлю с десятков домов и хозпостроек. Многолетние деревья выворачивало с корнем.

Ураган длился всего несколько минут, но выйти на улицу местные жители ещё долго не решались.

Ветер был такой силы, что листы шифера срывало с крыш домов, они кружились в воздухе и буквально вонзались в землю. Находись бы здесь в это время люди, жертв избежать не удалось бы.

Во время буйства стихии в сельской музыкальной школе находились дети. Благодаря быстрой реакции педагогов, которые увели учеников в изолированное помещение, никто не пострадал.

Инесса Кирчук, преподаватель Гожской музыкальной школы искусств:

Всё произошло за считанные минуты. Мы находились в музыкальной школе. Смотрим в окно, пришла туча, поднимается сильный ветер, падает дерево. Потом ничего не видно из окон, град пошёл.

Владимир Маслов, начальник центра пропаганды и агитации при Гродненском областном Управлении МЧС:

В Мостовском и Новогрудском районах зафиксированы случаи падения деревьев на дома. В результате аварийного отключения электроэнергии, было отключено 127 населённых пунктов области. На данный момент всё электроснабжение полностью восстановлено.

Досталось и Брестчине. Больше всего пострадали Барановичский, Пинский, Ивацевичский и Лунинецкий районы. В пригороде Барановичей мощные порывы ветра срывали крыши с домов, выворачивали бетонные заборы, разбивали теплицы. Жители со страхом следили из окон за летающими лестницами и деревянными пристройками.

А в самих Барановичах в результате непогоды пострадали 2 человека. Сильный ветер обрушил на женщин-строителей блоки с крыши над входом в магазин.

Всего от разгула стихии в разных областях пострадали 48 населенных пунктов. Были обесточены более 830. Устранять последствия непогоды придется как минимум неделю.