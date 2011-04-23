Взрыв в Витебской области: 11-летний мальчик погиб, мать не усмотрела

Мощный хлопок нарушил тишину деревни Пнёво меньше суток назад. На асфальте, где дети обычно играли в классики, сейчас следы взрыва. Игра в войну унесла жизнь 11-летнего мальчика. Всю силу взрыва он принял на себя. Еще трое детей пострадали.

Взрывоопасный предмет 11-летний Миша нашел на пахоте. Находку показал дома.

Денис Губанов, заместитель прокурора Лиозненского района:

Мать поясняет, что она видела якобы какой-то предмет, попросила и потребовала выбросить, проявила таким образом небрежность. Не предвидела возможного наступления последствий. Ребенок, конечно, не выбросил. Возможно, где-то спрятал. Пришел из школы, нашел и начал играть с этим предметом, рядом с компанией детей. В результате произошел взрыв.

Остальным детям повезло. Они получили лишь осколочные ранения. Сейчас ребята находятся в реанимации центральной детской больницы в Витебске. Их жизни вне опасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Питкевич, главный хирург Управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Проводилось консервативное лечение и весь комплекс обследований. На сегодняшнее утро двое детей в удовлетворительном состоянии. Девочка с ранением грудной клетки в состоянии средней тяжести.

Для детей это урок на всю жизнь. Вряд ли на подобную шалость они отважатся снова.

Пострадавшие дети:

- Мишка бил по асфальту бомбой. Потом она взорвалась. У меня в ушах свистело.

- Миша принес железную штуку в виде карандаша. И стал ей бить об асфальт. Сел на корточки, бил, потом как ударил — и она взорвалась. Мы все отлетели.

Предположительно в руках детей оказался немецкий артиллерийский снаряд. Лиозненщина богата на подобные находки. Во время Второй Мировой здесь 9 месяцев стоял фронт. Сегодня саперы обследовали все вокруг. Никто не знает, сколько еще отголосков войны может хранить в себе земля. Поэтому местным жителям советуют внимательнее относиться к собственной безопасности.