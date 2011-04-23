Прямой эфир

Взрыв в Витебской области: погиб ребенок, трое в больнице

23 апреля 2011 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трагедия произошла накануне в Лиозненском районе. 11-летний мальчик нашёл снаряд времён Великой отечественной войны и попытался его разобрать, в результате чего тот взорвался. От многочисленных ранений малыш погиб на месте.

По факту взрыва районная прокуратура проводит проверку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Губанов, заместитель прокурора Лиозненского района:
На территории деревни Пнёво Лиозненского района произошёл взрыв. Пока взрывное устройство не установлено, предположительно это был артиллерийский снаряд, который был обнаружен парнем 11 лет. Тот, к сожалению, погиб в процессе игры с этим снарядом, ещё трое детей пострадали.

Александр Питкевич, главный хирург управления здравоохранения Витебского облисполкома:
Двое детей в состоянии средней тяжести, девочка с проникающим ранением грудной клетки в тяжёлом состоянии. Проводилось консервативное лечение и весь комплекс обследования.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
22 апреля 2011 15:15

Пожары в Техасе: огонь тушат 2000 пожарных ежедневно, температура — +35 градусов

22 апреля 2011 13:18

Австралия столкнулась с агрессией беженцев

22 апреля 2011 12:21

А. Лукашенко: Оперативное задержание подозреваемых во взрыве в минском метро предотвратило сразу несколько подобных событий