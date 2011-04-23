Взрыв в Витебской области: погиб ребенок, трое в больнице

По факту взрыва районная прокуратура проводит проверку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Денис Губанов, заместитель прокурора Лиозненского района:
На территории деревни Пнёво Лиозненского района произошёл взрыв. Пока взрывное устройство не установлено, предположительно это был артиллерийский снаряд, который был обнаружен парнем 11 лет. Тот, к сожалению, погиб в процессе игры с этим снарядом, ещё трое детей пострадали.
Александр Питкевич, главный хирург управления здравоохранения Витебского облисполкома:
Двое детей в состоянии средней тяжести, девочка с проникающим ранением грудной клетки в тяжёлом состоянии. Проводилось консервативное лечение и весь комплекс обследования.