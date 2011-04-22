Австралия столкнулась с агрессией беженцев

Центр временного размещения нелегальных иммигрантов «Виллавуд» в Сиднее горел в эту среду из-за взрыва газового баллона в кухне. Однако мигранты не давали пожарным потушить пожар, кидая в них куски крыши и обломки мебели.

В итоге столовая, компьютерный класс и медицинский центр были уничтожены. Как минимум, три здания горели, в них были выбиты окна. В беспорядки были вовлечены около 100 человек.

Проблемы начались после того, как два иммигранта 24 и 22 лет, которым отказали в статусе беженцев, забрались на крышу здания в качестве протеста. Позже к ним присоединились другие мигранты, недовольные, что власти, по их мнению, слишком долго не дают им ответа на вопрос о предоставлении убежища: около 15 месяцев, сообщает ctv.by .

СПРАВКА CTV.BY

В центре «Виллавуд» содержатся как люди, которые прибывают в Австралию по морю в поисках убежища, так и те, кто не покинул Австралию по истечению срока действия виз. Среди беженцев большую долю составляют жители Афганистана и Ирака. В «Виллавуде» сейчас находятся, по данным themercury.com.au, 600 человек.

Владимир Казанков