Взрыв в центре Киева. Пострадали около 10 человек

Новости Украины. Элитный ресторан «Апрель» находится в самом центре Киева. Сегодня днём здесь прогремел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался газовый баллон.



Работники магазина, расположенного неподалеку, говорят, что от взрыва задрожали стены. Испуганные люди, подумав, что произошло землетрясение, стали выбегать на улицу. По разным данным в результате взрыва пострадали от 7 до 10 человек.



Валерий, живущий в доме напротив «Апреля» (в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

Я видел, как выносили 10 десять носилок. Некоторые были в передниках, некоторые в обычной одежде. На одной девушке одежда сгорела полностью, она страшно кричала...

Главный врач киевского центра экстренной медпомощи Службы медицины катастроф сообщил журналистом, что после взрыва в столичном рестораны «Апрель» в ожоговые отделения больниц увезли 7 человек.

Сергей Тихенко, главный врач киевского центра экстренной медпомощи Службы медицины катастроф:

Все живы, у всех ожоги разной степени и травмы от осколков. Самой старшей из пострадавших 60 лет, остальным в районе 30-ти.