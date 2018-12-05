Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

Новости Беларуси. Предположительно, взрыв бытового газа мог привести к ЧП в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, накануне в Борисове взорвался частный дом. Здание практически полностью разрушено. В момент происшествия внутри находился хозяин.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
С учетом проведенных первоначальных мероприятий, предварительный анализ ситуации дает основание рассматривать в качестве одной из версий произошедшего взрыв газовоздушной смеси бытового характера.