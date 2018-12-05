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Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

05 декабря 2018 13:54
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Новости Беларуси. Предположительно, взрыв бытового газа мог привести к ЧП в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне в Борисове взорвался частный дом. Здание практически полностью разрушено. В момент происшествия внутри находился хозяин.

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове-1

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
С учетом проведенных первоначальных мероприятий, предварительный анализ ситуации дает основание рассматривать в качестве одной из версий произошедшего взрыв газовоздушной смеси бытового характера.

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове-4

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове-6

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове-8

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове-10

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове-12

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове-14

# Взрыв газа # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

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