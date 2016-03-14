Взрыв автомобиля в Анкаре: 37 погибших и 125 раненых, белорусов среди жертв и пострадавших нет

Новости Турции. 37 погибших и 125 раненых. Таковы печальные цифры теракта в Турции. Взрыв прогремел на одной из центральных улиц Анкары. Возле автобусной остановки на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Уже известны и имена предполагаемых смертников. Белорусов среди жертв и пострадавших нет.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией президенту Турции, родным и близким погибших.

Поздний вечер воскресного дня. Одна из главных улиц турецкой столицы. По ней мирно гуляют прохожие. И вдруг – вспышка, осколки разлетаются в разные стороны, а люди разбегаются кто куда. Взрыв в Анкаре зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.

Бомба находилась в автомобиле, который подъехал к автобусной остановке. Мощность взрыва была такой силы, что сразу же загорелись несколько машин. Боевики место выбрали неслучайно: бульвар Ататюрка – один из самых оживленных в Анкаре. По последним данным, в списке погибших 37 фамилий. Пострадавших более сотни. Около 70 из них остаются в больницах. Очевидцы, которым чудом удалось выжить, в деталях восстанавливают картину событий.

Доган Асик, потерпевший:

Автобус замедлил движение, мимо нас ехал автомобиль, и тут мощный взрыв. Осколки и куски металла полетели на нас со всех сторон. Люди погибли буквально на моих глазах. Меня задело, я упал, и дальше ничего не помню.

В районе, где случился теракт, расположены здания Минюста и МВД, а также бывшая резиденция премьер-министра. Уже известно, что нападавших было двое – мужчина и женщина. Личность смертницы установлена – это 24-летняя уроженка Турции. Несколько лет назад она стала членом Рабочей партии Курдистана. В полиции заявили, что эта информация значительно поможет в расследовании. Уже по этому делу задержаны 14 человек.

Эфкан Ала, министр внутренних дел Турции:

Нам уже удалось получить важные улики. Но только по окончании расследования мы скажем, какая организация стоит за этой атакой. До этого теракта мы приняли жесткие меры безопасности, но, к сожалению, теракты нельзя предотвратить со стопроцентной уверенностью.

В февральском теракте в турецкой столице правоохранители также подозревают именно курдов. И после той атаки выработали определенный план действий. Быстро ограничили доступ к социальным сетям и ввели запрет на показ в СМИ места трагедии. Однако нынешнее нападение показало: это не сработало. Турецкое население охватила паника. Некоторые даже экстренно пытались покинуть страну.

За последний год эта пятая крупная атака. В общей сложности погибли 200 человек.

Хасан Челик, житель Турции:

То, что произошло, чудовищно. Это такой позор для страны. У нас регулярно происходят теракты. Я боюсь, что их не остановить. Страшно подумать, что нас ждет дальше.

По некоторым сообщениям, посольство США в Турции 11 марта предупреждало своих граждан о планируемом теракте. Американские дипломаты рассказали, что об этой атаке им сообщили именно турецкие власти. В МВД страны подтвердили, что знали о намерениях боевиков, однако предотвратить нападение не смогли. И вот сейчас стало известно, что новый теракт в Турции экстремисты планируют 20 марта. Жители страны надеются, что на этот раз полиции удастся вычислить злоумышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.