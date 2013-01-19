Выпавший из поезда мужчина пробежал в сланцах и футболке 7 км за составом в 40-градусный мороз

Новости России. Пассажир железнодорожного маршрута «Москва — Нерюнгри» случайно выпал из идущего на полном ходу состава. В тот момент поезд проходил по территории Амурской области. В 40-градусный мороз мужчина был одет в спортивные штаны, сланцы и футболку.

Неудачливый пассажир быстро пришел в себя и бросился бежать за поездом. Спустя 7 км преследования он достиг лишь ближайшей станции, где ему была оказана первая помощь, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости.

Со слов 42-летнего мужчины, он вышел в тамбур для того, чтобы покурить. Возвращаясь в вагон, перепутал двери и открыл дверь нерабочего тамбура. Шагнув в темноту, пассажир оказался на рельсах. А вокруг – тайга…

Нина Погребная, представитель Тындинского ЛО МВД РФ на транспорте:

Он не получил серьезных травм и обморожений и отправился к месту работы на ближайшем поезде. Претензии пассажир никому не предъявлял.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. Среди предположительных версий – несчастный случай и халатность проводника, который, по неизвестным причинам, не запер дверь тамбура на ключ.