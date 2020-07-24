Выехал на встречку и столкнулся с фурой. Три человека погибли в аварии под Скиделем

Новости Беларуси. Трагедия под Скиделем. Три человека погибли в результате аварии на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло около 3 часов ночи на ремонтируемом участке дороги. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

За рулем легковушки находился 32-летний мужчина. От удара машина загорелась. В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте.