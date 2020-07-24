Выехал на встречку и столкнулся с фурой. Три человека погибли в аварии под Скиделем

Новости Беларуси. Трагедия под Скиделем. Три человека погибли в результате аварии на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия под Скиделем. Три человека погибли в результате аварии на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП произошло около 3 часов ночи на ремонтируемом участке дороги. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.
За рулем легковушки находился 32-летний мужчина. От удара машина загорелась.
В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте.
Четвертый пассажир, девушка, доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.