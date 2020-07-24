Прямой эфир

Выехал на встречку и столкнулся с фурой. Три человека погибли в аварии под Скиделем

24 июля 2020 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия под Скиделем. Три человека погибли в результате аварии на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выехал на встречку и столкнулся с фурой. Три человека погибли в аварии под Скиделем -1

ДТП произошло около 3 часов ночи на ремонтируемом участке дороги. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Выехал на встречку и столкнулся с фурой. Три человека погибли в аварии под Скиделем -4

За рулем легковушки находился 32-летний мужчина. От удара машина загорелась.  

В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте.  

Выехал на встречку и столкнулся с фурой. Три человека погибли в аварии под Скиделем -7

Четвертый пассажир, девушка, доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.   

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары
23 июля 2020 15:32

В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары

В Пуховичском районе мужчина погиб под колёсами грузового поезда
23 июля 2020 14:16

В Пуховичском районе мужчина погиб под колёсами грузового поезда

В Боровлянах автомобиль наехал на 5-летнего ребёнка
23 июля 2020 14:15

В Боровлянах автомобиль наехал на 5-летнего ребёнка