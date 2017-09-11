«Все произошло ближе к утру в одном из самых популярных ночных клубов»: двух иностранцев обокрали в Бресте

Новости Беларуси В Бресте обокрали двух иностранцев за одну ночь в одном и том же месте. В милицию обратились американец и испанец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний недосчитался крупной суммы – больше 26 тысяч долларов. В обоих случаях злоумышленников удалось найти по горячим следам.

Пётр Бутрим, СТВ:

Все произошло ближе к утру в одном из самых популярных ночных клубов Бреста. Бесплатный вход, дешевая выпивка и музыка всю ночь напролет – на выходных сюда специально приезжают из соседних городов, часто бывают и иностранцы. Не культурные, а злачные места изучал и гость из Испании.

В Беларуси иностранец с двумя гражданствами – Испании и Узбекистана – оказался проездом из Москвы. Большую часть из 26 тысяч долларов он выигрывал в различных казино по дороге. Ими и сорил в барах и клубах. В Бресте остановился у друга. Во время экскурсии по увеселительным заведениям познакомился с двумя приятелями. Они-то и провернули с новым знакомым темное дело. Когда иностанец проявил южный темперамент и ввязался в драку в ночном клубе, туго набитая деньгами барсетка уже обрела других хозяев.

Дмитрий Коровяковский, первый заместитель начальника Отдела внутренних дел Администрации Ленинского района Бреста, начальник криминальной милиции:

Эти деньги и барсетку похитили двое неработающих – житель Бреста 83 года рождения и житель деревни Тюхиничи 86 года рождения. Данные граждане были задержаны брестским погранотрядом на погранпереходе «Песчатка» при въезде с территории Польши на территорию Республики Беларусь. При них была изъята барсетка, документы потерпевшего, а дома большая часть пропавших денег.

Буквально час спустя в том же ночном клубе произошла еще одна кража. Житель Вашингтона не досчитался ста долларов и 220 рублей. Эти деньги пропали из кармана его пиджака, оставленного на несколько минут без присмотра. В обоих случаях найти подозреваемых помогли записи с камер наблюдения.