Врач – о состоянии пострадавших от укусов лисы в Мозыре

Новости Беларуси. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали от укусов лисы в Мозыре. Дикое животное свободно гуляло по городу. И факт ни у кого не вызвал подозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты предполагают, что лиса была заражена бешенством. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Наталья Тишкова, главный врач Мозырской центральной городской поликлиники:

К нам в приемное отделение 12 ноября вечером трое пациентов бригадой скорой медицинской помощи и 6 человек обратились самостоятельно. Им оказана необходимая медицинская помощь, ведется наблюдение. Сейчас они все в удовлетворительном состоянии.