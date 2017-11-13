Лиса напала на людей в Мозыре: животное, вероятно, заражено бешенством

Новости Беларуси. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали от укусов лисы в Мозыре. Дикое животное свободно гуляло по городу. И факт ни у кого не вызвал подозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты предполагают, что лиса была заражена бешенством.

Врач – о состоянии пострадавших от укусов лисы в Мозыре (подробности).

Все пострадавшие госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Как сообщает областное управление здравоохранения, тяжелых травм у пациентов нет. Случаи появления лис в городской черте уже не редкость. Факты зафиксированы в Пинске, Гродно и других центрах. Не боятся людей только бешеные животные. Отсутствие страха перед человеком – прямой признак заболевания.