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Военный вертолет МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье

04 декабря 2014 13:01
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Новости России. В России потерпел крушение военный вертолет МиГ-29. ЧП произошло в Подмосковье, неподалеку от населенного пункта. К счастью, оба пилота успели катапультироваться, они получили легкие травмы, их жизням сейчас ничего не угрожает. Также удалось избежать жертв и разрушений на земле.

По словам экспертов, вертолет выполнял испытательный полет, во время которого по неизвестным причинам летчики потеряли управление. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. На месте происшествия работают спасатели и полиция, которым предстоит выяснить все детали аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа # Крушение

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