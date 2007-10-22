Военные будни военнного городка

В микрорайоне Уручье строители обнаружили склад с боеприпасами времен Второй мировой войны.

Педагогам 84 столичной школы сегодня пришлось проявить свой педагогический талант при общении с родителями. Не прошло и двух уроков, как учеников попросили встать из-за парт, вместе с учителями покинуть классные комнаты и отойти на безопасное расстояние.

Вскоре появилась и первая достоверная информация: эхо войны - склад с боеприпасами времен второй мировой - найден в опасной близости со средней школой и детским садом. Эвакуировать пришлось более полутора тысяч человек. Старшеклассников сразу отпустили домой, с малышами до прихода родителей остались преподаватели.

Работу на экскаваторе пора бы причислить к наиболее опасным и стрессовым: за 30-летнюю практику Александра Николаевича - это третья "взрывная" находка. Говорит, после каждой свечку в церкви ставит, уповать порой приходится на везение, вот и сейчас если бы не внимательный напарник - не избежать бы беды.

Несколько ржавых труб на поверку оказались неразорвавшимися бронебойными снарядами. Прибывшие специалисты констатировали: это - лишь вершина айсберга. Уже к обеду военные извлекли из котлована 80 единиц боеприпасов.

Со всеми почестями и предосторожностями боеприпасы проводили в последний путь - на полигон в Колодищах. Взрыв - и ещё одним напоминанием о войне стало меньше.

