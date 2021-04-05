Водитель уснул за рулём и врезался в осветительную мачту. В машине был 9-месячный ребёнок

Новости Беларуси. Со 2 по 4 апреля в Минской области произошло восемь аварий. Два человека погибли, восемь получили травмы. Кроме того, зафиксировано более 100 ДТП без пострадавших. Подробности узнавала Анна Куртасова.

Серьезная авария произошла в Пуховичском районе. 4 апреля в половину второго ночи водитель, управляя автомобилем BMW, двигался в направлении Узды. На 39-м километре автодороги Марьина Горка – Шацк – Узда – Негорелое, мужчина наехал на 37-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. Световозвращающих элементов на нем не было. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Тем же днем около 15 часов произошла авария в Смолевичском районе. 29-летний водитель, управляя Peugeot, двигался в сторону Борисова. На 387-м километре автотрассы М1 вблизи деревни Смольница мужчина уснул за рулем. В результате не справился с управлением, съехал на обочину и наехал на осветительную мачту.

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

В результате ДТП пассажир 1993 года рождения получила травмы различной степени тяжести. Также в автомобиле находился 9-месячный ребенок, который находился в автолюльке и был пристегнут по всем правилам, в результате чего не пострадал.

За 3 и 4 апреля в Минской области задержаны более 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 76 управляли транспортом, не имея прав. Более 280 пешеходов также попали в сводку ГАИ за эти дни. Сейчас в Минской области проходит акция «Берегите детей», поэтому особое внимание инспекторы уделяют юным пешеходам.

Екатерина Сильченко:

Мы обращаемся к родителям: напоминайте своим детям о правилах безопасности, особенно при переходе проезжей части дороги. И помните, что, соблюдая правила дорожного движения, вы являетесь ярким положительным примером для своего ребенка.