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Заказали в интернете, а забирали в лесу. Под Молодечно задержали 5 наркопотребителей

13 июня 2022 15:23
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Новости Беларуси. Под Молодечно задержали пятерых наркопотребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четверо из них забрали психотропное вещество в лесу, где был тайник, и на остановочном пункте ожидали такси. Мужчины при себе имели почти 2 грамма мефедрона. По их словам, особо опасный психотроп они заказали в теневом наркомаркете для личного потребления.

Заказали в интернете, а забирали в лесу. Под Молодечно задержали 5 наркопотребителей-1

Среди подозреваемых жители Молодечно в возрасте от 29 до 34 лет. Всем фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы. После на том же месте задержали покупателя мефедрона из Минска. 36-летний мужчина через интернет приобрел пробник – бесплатную порцию психостимулятора – и на личном авто приехал по координатам за закладкой. При выходе из леса его задержали оперативники, у мужчины находился пакетик с мефедроном. Возбуждено уголовное дело.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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