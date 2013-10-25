Прямой эфир

Во Фрайбурге мужчина захватил в заложники 12 человек в кафе и угрожает взорвать бомбу

25 октября 2013 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Противоречивая информация поступает из германского Фрайбурга. По некоторым данным, вооруженный мужчина захватил заложников. Преступник, забаррикадировавшись в кафе, удерживает 12 человек. По данным СМИ, он угрожает взорвать бомбу. Пока никаких требований преступник не выдвигал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что злоумышленник, курд по национальности, ранее имел проблемы с законом: он был судим за хранение оружия. А накануне мужчина не явился на очередное судебное заседание. По одной из версий, преступник – владелец закусочной, а заложники – его родственники и знакомые, которые, возможно, находятся там по собственной воле.

# происшествия # Захват заложников

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае столкнулись два пассажирских поезда, более 50 человек пострадали, не обошлось без жертв
24 октября 2013 12:55

В Китае столкнулись два пассажирских поезда, более 50 человек пострадали, не обошлось без жертв

В Австралии упал и загорелся самолет. Пилот погиб
24 октября 2013 12:52

В Австралии упал и загорелся самолет. Пилот погиб

В США полицейские застрелили 13-летнего подростка, который гулял по улице с игрушечным автоматом
24 октября 2013 09:33

В США полицейские застрелили 13-летнего подростка, который гулял по улице с игрушечным автоматом