Во Фрайбурге мужчина захватил в заложники 12 человек в кафе и угрожает взорвать бомбу

Новости Германии. Противоречивая информация поступает из германского Фрайбурга. По некоторым данным, вооруженный мужчина захватил заложников. Преступник, забаррикадировавшись в кафе, удерживает 12 человек. По данным СМИ, он угрожает взорвать бомбу. Пока никаких требований преступник не выдвигал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что злоумышленник, курд по национальности, ранее имел проблемы с законом: он был судим за хранение оружия. А накануне мужчина не явился на очередное судебное заседание. По одной из версий, преступник – владелец закусочной, а заложники – его родственники и знакомые, которые, возможно, находятся там по собственной воле.