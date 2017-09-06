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«Ведется расследование причин отключения оборудования»: директор минской ТЭЦ-4 о ЧП 6 сентября

06 сентября 2017 14:52
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Новости Беларуси. Комментарий об утренней нештатной ситуации дал директор ТЭЦ-4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрыв трансформатора на ТЭЦ-4: произошедшее попало на видео

«Ведется расследование причин отключения оборудования»: директор минской ТЭЦ-4 о ЧП 6 сентября-1

Михаил Белый, директор Минской ТЭЦ-4:
В результате повреждения трансформатора напряжения на открытом распредустройстве 110 киловольт произошло отключение отходящих от станции линий. Нагрузка станции изменилась, снизилась на 40 мегаватт. Оперативным персоналом были проведены все необходимые мероприятия по выводу и отключению поврежденного оборудования. В 12 часов ровно все потребители были запитаны.

В данный момент ведется расследование причин отключения оборудования.

Оперативно решить ситуацию удалось и с общественным транспортом. Столичный метрополитен переводился на резервные линии. На те троллейбусные маршруты, которые оказались в зоне ЧП, были пущены автобусы. Отмечались и перебои с водоснабжением в Московском и Фрунзенском районах.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Михаил Белый

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