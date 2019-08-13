В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси

Новости Беларуси. Крупное ДТП в Витебске. На одном из перекрестков не разминулись автомобили скорой помощи и такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла поздно вечером неподалеку от областной больницы. В микроавтобусе находились водитель и трое медработников. Предположительно, они ехали на вызов.

В автомобиле такси был только водитель. Всех участников дорожного происшествия осмотрели врачи, прибывшие на место аварии. Водителя скорой помощи госпитализировали. Причины ДТП выясняются.