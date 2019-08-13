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В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси

13 августа 2019 19:19
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Новости Беларуси. Крупное ДТП в Витебске. На одном из перекрестков не разминулись автомобили скорой помощи и такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси-1

Авария произошла поздно вечером неподалеку от областной больницы. В микроавтобусе находились водитель и трое медработников. Предположительно, они ехали на вызов.

В автомобиле такси был только водитель. Всех участников дорожного происшествия осмотрели врачи, прибывшие на место аварии. Водителя скорой помощи госпитализировали. Причины ДТП выясняются.

В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси-4

В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси-6

В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси-8

В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси-10

В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси-12

В Витебске столкнулись машина скорой помощи и такси-14

# Авария в Витебске # происшествия # Фотофакт

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