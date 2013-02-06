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В Вилейке нетрезвый инвалид упал в 4-метровый колодец

06 февраля 2013 16:09
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Новости Минской области. Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в Вилейке: 50-летнего мужчину им пришлось вытаскивать из 4-метрового колодца. На крики бедолаги прибежала соседка и вызвала МЧС.

Благодаря специальной лестнице мужчину подняли на поверхность до момента переохлаждения, потерпевший не мог говорить. Его передали бригаде скорой помощи, состояние мужчины удовлетворительное.

Как выяснилось, потерпевший – инвалид и был в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # МЧС Беларуси

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