Новости Беларуси. В связи с трагедией в Пакистане белорусские альпинисты усилят меры безопасности.

Наши спортсмены планируют в июле восхождение на вершину Музтаг-Ата. И хотя гора находится в 180 километрах от границы с Пакистаном, белорусы решили изменить график движения по приграничной территории. Группа также отказалась от переездов наземным транспортом и ночных трансферов.

Жестокая трагедия произошла в горном базовом лагере Нанга Парбат 23 июня. Сюда ворвались вооруженные люди и расстреляли иностранных туристов и гида. Погибли 10 человек. Ответственность за нападение взяли местные исламисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.