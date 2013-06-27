Прямой эфир

В связи с трагедией в Пакистане белорусские альпинисты усилят меры безопасности

27 июня 2013 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В связи с трагедией в Пакистане белорусские альпинисты усилят меры безопасности.

Наши спортсмены планируют в июле восхождение на вершину Музтаг-Ата. И хотя гора находится в 180 километрах от границы с Пакистаном, белорусы решили изменить график движения по приграничной территории. Группа также отказалась от переездов наземным транспортом и ночных трансферов. 

Жестокая трагедия произошла в горном базовом лагере Нанга Парбат 23 июня. Сюда ворвались вооруженные люди и расстреляли иностранных туристов и гида. Погибли 10 человек. Ответственность за нападение взяли местные исламисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Альпинизм

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно загорелась кабина машиниста в дизель-поезде
27 июня 2013 11:39

В Гродно загорелась кабина машиниста в дизель-поезде

Студенческая демонстрация в Чили: студенты и преподаватели требуют снижения стоимости образования
27 июня 2013 10:23

Студенческая демонстрация в Чили: студенты и преподаватели требуют снижения стоимости образования

В Португалии проходит всеобщая забастовка, крупнейшая за последние несколько лет
27 июня 2013 10:11

В Португалии проходит всеобщая забастовка, крупнейшая за последние несколько лет