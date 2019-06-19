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В Светлогорском районе столкнулись грузовик и Renault: два человека пострадали

19 июня 2019 08:57
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Новости Беларуси. В Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 18 июня около д. Прудок.  

В Светлогорском районе столкнулись грузовик и Renault: два человека пострадали-1

Фото: МЧС  

Произошло столкновение грузовика MAN и легковушки Renault, водитель которой оказался заблокирован в салоне.  

Мужчина был деблокирован спасателями. Его вместе с пассажиром легкового авто передали медикам. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.  

В начале июня в Житковичском районе перевернулся Nissan. Пострадали два человека (читать далее).  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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