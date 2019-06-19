В Светлогорском районе столкнулись грузовик и Renault: два человека пострадали

По информации МЧС, происшествие случилось днем 18 июня около д. Прудок.

Новости Беларуси. В Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Произошло столкновение грузовика MAN и легковушки Renault, водитель которой оказался заблокирован в салоне.

Мужчина был деблокирован спасателями. Его вместе с пассажиром легкового авто передали медикам. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.