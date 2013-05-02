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В Судане обрушился рудник. Погибли более 60 человек

02 мая 2013 13:07
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Новости Судана. Крупное ЧП в Судане. В регионе Дарфур произошло обрушение на золотодобывающем руднике. В результате инцидента погибли, по последним данным, более 60 человек.

Информация о жертвах стала известна только 2 мая, хотя ЧП произошло еще в понедельник. Никто не знает точно, сколько человек находилось в руднике на момент трагедии. Спасатели буквально вручную разбирают завалы, используя специальные инструменты. Техника может вызвать дальнейшие обрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Фотофакт # Гибель рабочего

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