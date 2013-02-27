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В столовой деревообрабатывающей фабрики в Швейцарии произошла перестрелка. 5 человек погибли

27 февраля 2013 12:57
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Новости Швейцарии. ЧП в центральной Швейцарии. В столовой деревообрабатывающей фабрики произошла перестрелка. По последним данным, погибли 5 человек. В том числе и нападавший.

Ещё от 4 до 7 рабочих получили тяжёлые ранения, их вертолетами доставили в больницы. Сейчас полицейские устанавливают личности стрелка  и его жертв, а также выясняют мотивы преступника. По имеющимся сведениям, руководство завода, на котором работают чуть более 400 человек, планировало уволить часть из них из-за сокращения заказов. Не исключено, что эти намерения не понравились кому-то из сотрудников.

Напомним, это уже второй подобный случай стрельбы в общественном месте в Швейцарии. В январе пьяный житель деревни Дайон расстрелял троих односельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Перестрелка

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