В столовой деревообрабатывающей фабрики в Швейцарии произошла перестрелка. 5 человек погибли

Новости Швейцарии. ЧП в центральной Швейцарии. В столовой деревообрабатывающей фабрики произошла перестрелка. По последним данным, погибли 5 человек. В том числе и нападавший.

Ещё от 4 до 7 рабочих получили тяжёлые ранения, их вертолетами доставили в больницы. Сейчас полицейские устанавливают личности стрелка и его жертв, а также выясняют мотивы преступника. По имеющимся сведениям, руководство завода, на котором работают чуть более 400 человек, планировало уволить часть из них из-за сокращения заказов. Не исключено, что эти намерения не понравились кому-то из сотрудников.

Напомним, это уже второй подобный случай стрельбы в общественном месте в Швейцарии. В январе пьяный житель деревни Дайон расстрелял троих односельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.