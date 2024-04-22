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В Старых Дорогах в семье с пятью детьми лопнул котёл отопления

22 апреля 2024 17:42
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах следователи выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого пострадала многодетная семья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Старых Дорогах в семье с пятью детьми лопнул котёл отопления-1

По предварительным данным, вечером 21 апреля поступило сообщение о задымлении дома в результате взрыва твердотопливного котла, находившегося в кирпичной печи. Родители и двое малышей с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Еще трое детей не пострадали. Семья считается благополучной, в социально опасном положении они не находятся. Проводится проверка.

# ЧП # происшествия # Новости Минска и Минской области

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