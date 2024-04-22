В Старых Дорогах в семье с пятью детьми лопнул котёл отопления

Новости Беларуси. В Старых Дорогах следователи выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого пострадала многодетная семья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительным данным, вечером 21 апреля поступило сообщение о задымлении дома в результате взрыва твердотопливного котла, находившегося в кирпичной печи. Родители и двое малышей с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Еще трое детей не пострадали. Семья считается благополучной, в социально опасном положении они не находятся. Проводится проверка.