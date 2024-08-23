В Старых Дорогах умерла 10-летняя девочка – Минздрав проводит медрасследование

Минздрав начал медицинское расследование обстоятельств смерти 10-летней пациентки в Стародорожской больнице. Группа экспертов ведомства сейчас изучает все материалы дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько дней назад ребенок поступил на стационарное лечение по направлению педиатра. Госпитализировали девочку в удовлетворительном состоянии. Спустя несколько часов ей резко стало плохо. Она потеряла сознание, остановилось сердце. Врачи боролись за ее жизнь в течение двух часов, однако спасти ребенка не удалось.

Дмитрий Лазарь, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:

В настоящее время работает группа экспертов по рассмотрению всех материалов дела. Также дополнительно изучаются факты, которые изложены в интернет-пространстве, и те факты, которые изложены в медицинской документации. Окончательный вывод комиссия сделает на основании результатов работы комиссии, заключения судебно-медицинской экспертизы и результатов лабораторных исследований.

Окончательные выводы будут известны позже. Трагический случай рассмотрят на лечебно-контрольном совете Минздрава.