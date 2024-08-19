В Витебске прорвало газопровод. Эвакуировано более 40 человек, в том числе 25 детей

В Витебске аварийные бригады продолжают устранять повреждение газопровода. ЧП произошло утром 19 августа на стройплощадке по улице Шмырева. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 25 детей и 10 сотрудников детского сада, который расположен рядом, а также 9 жителей из близлежащих домов. К счастью, обошлось без пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Величко, главный инженер производственного управления «Витебскгаз»:

К нам поступило сообщение от МЧС о порыве газопровода. При выезде на место было определено, что произошел порыв стального газопровода среднего давления диаметром 108 миллиметров при производстве земляных работ строительной компанией ООО «Прометей». Данные работы производились без разрешения на производство земляных работ на данном объекте. В кратчайшие сроки все работы по восстановлению поврежденного участка газопровода будут завершены.