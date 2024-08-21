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Расследование ДТП в Пружанском районе продолжается – подробности

21 августа 2024 17:02
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В результате крупного ДТП в Пружанском районе погибли 3 человека, еще 10 – получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранним утром вблизи деревни Староволя водитель фургона не уступил дорогу автобусу и врезался в него.

Расследование ДТП в Пружанском районе продолжается – подробности-1

От удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись. Погибли водитель фургона и двое пассажиров автобуса: 45-летний мужчина и 17-летняя девушка. Остальные пострадавшие госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Трое мужчин находятся в реанимации.

Расследование ДТП в Пружанском районе продолжается – подробности-3

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы:
Это сочетанные травмы, черепно-мозговые травмы, это повреждения лицевого скелета, повреждения грудной клетки. Там же есть, в общем-то, и повреждения внутренних органов. Состояние их оценивается как тяжелое, к нам выехали также параллельно коллеги из республиканских центров.

Расследование ДТП в Пружанском районе продолжается – подробности-5

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:
На месте происшествия работала следственная оперативная группа. Произведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Расследование ДТП в Пружанском районе продолжается – подробности-7

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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