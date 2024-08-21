Расследование ДТП в Пружанском районе продолжается – подробности

В результате крупного ДТП в Пружанском районе погибли 3 человека, еще 10 – получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранним утром вблизи деревни Староволя водитель фургона не уступил дорогу автобусу и врезался в него.

От удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись. Погибли водитель фургона и двое пассажиров автобуса: 45-летний мужчина и 17-летняя девушка. Остальные пострадавшие госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Трое мужчин находятся в реанимации.

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы:

Это сочетанные травмы, черепно-мозговые травмы, это повреждения лицевого скелета, повреждения грудной клетки. Там же есть, в общем-то, и повреждения внутренних органов. Состояние их оценивается как тяжелое, к нам выехали также параллельно коллеги из республиканских центров.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:

На месте происшествия работала следственная оперативная группа. Произведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.