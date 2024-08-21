Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пружанском районе

Ранним утром вблизи деревни Староволя водитель фургона не уступил дорогу автобусу и врезался в него. От удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись. Водитель фургона и двое пассажиров автобуса погибли на месте. Еще 10 человек доставлены в больницу с различными травмами. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. По факту аварии возбуждено уголовное дело.