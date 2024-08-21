Прямой эфир

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пружанском районе

21 августа 2024 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В результате крупного ДТП в Пружанском районе погибли 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пружанском районе-2

Ранним утром вблизи деревни Староволя водитель фургона не уступил дорогу автобусу и врезался в него. От удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись. Водитель фургона и двое пассажиров автобуса погибли на месте. Еще 10 человек доставлены в больницу с различными травмами. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

# ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске прорвало газопровод. Эвакуировано более 40 человек, в том числе 25 детей
19 августа 2024 16:03

В Витебске прорвало газопровод. Эвакуировано более 40 человек, в том числе 25 детей

В Минске столкнулись два трамвая – пострадали 5 человек
16 августа 2024 18:00

В Минске столкнулись два трамвая – пострадали 5 человек

На границе с Польшей задержали нарушителей с беспилотником
15 августа 2024 20:04

На границе с Польшей задержали нарушителей с беспилотником