В США супругов осудили на 38 лет за изнасилование приёмных детей из Казахстана

Новости США. Джозеф Мэйотт получил 16 лет тюрьмы, его жена Линда – 22 года. Супруги, проживающие в штате Массачусетс, признаны виновными в растлении приёмных детей. Американцы усыновили детей 9 лет назад, в 2004 году. Тогда мальчику было 13 лет, его сестре – 8.

С первого же дня пребывания в американской семье, дети стали жертвами сексуального насилия. От связи Линды Мэйотт и её приёмного сына через несколько лет родился ребёнок. Факт отцовства подтверждён анализом ДНК.

О том, что происходит в семье Мэйоттов, стало известно в 2009 году, тогда супругов-педофилов выпустили под залог. В августе этого года присяжные признали 50-летнего Джозефа Мэйотта виновным по 11 пунктам обвинений, касающихся растления его приемной дочери, а 49-летнюю Линду Мэйотт – по 18 пунктам, касающимся растления ее приемного сына.

Летом прошлого года белорусов шокировали подробности преступления, совершённого молодым преподавателем. Напомним, от действий педагога-психолога пострадали 10 мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Своих жертв 22-летний молодой человек отслеживал в Минске на детских площадках через бинокль. Педагог досконально изучал теорию детской психологии, причем втирался в доверие не только к подросткам, но и к их родителям (смотрите видео).