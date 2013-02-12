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В США суд закончился стрельбой

12 февраля 2013 08:42
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Новости США. В США суд закончился стрельбой. Под пулями оказались жители штата Делавэр. Неизвестный  открыл огонь в здании окружного суда. Он убил двух человек. Среди них - бывшая жена преступника.  В перестрелке были ранены еще трое. Сам нападавший погиб. Пока неизвестно, застрелился он сам или его убили полицейские.

Здание суда  эвакуировано. Вокруг него дежурят полиция и скорая. Имя преступника не называются.

Отметим, в США подобные случаи происходят чуть ли не каждый день. Иногда жертвами кровавых разборок становятся дети и подростки. Правительство преступило к обсуждению запрета на использование оружия рядовыми гражданами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Стрельба

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