Прямой эфир

В США после трагедии в Коннектикуте власти начали выкупать у населения огнестрельное оружие

17 декабря 2012 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США после трагедии в Коннектикуте власти начали выкупать у населения огнестрельное оружие. 17 декабря в печально известном Нью-тауне, во время траурного молебна президент США признал, что в стране предпринимается недостаточно мер для защиты детей и необходимо разработать законодательные меры, чтобы подобные события не повторялись. Подписали петицию об ограничении продажи оружия и более 120 тысяч американцев.

14 декабря 22 летний молодой человек открыл стрельбу в начальной школе. ЧП случилось в самый разгар учебного дня. В здании было по меньшей мере 600 детей. Жертвами стрелка стали 26 человек, большинство из них дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в мужском монастыре в Смолевичском районе. Огонь тушили 12 часов
17 декабря 2012 05:49

Пожар в мужском монастыре в Смолевичском районе. Огонь тушили 12 часов

Погода в Беларуси: На неделе ожидается мороз до -20ºС
17 декабря 2012 05:49

Погода в Беларуси: На неделе ожидается мороз до -20ºС

20-летний маньяк убил мать, отца, 20 детей и 6 учителей
15 декабря 2012 13:54

20-летний маньяк убил мать, отца, 20 детей и 6 учителей