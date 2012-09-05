В Смолевичском районе 3 местных агронома на глазах у сторожа украли десятки тонн зерна на сумму 100 млн рублей

Новости Беларуси. В Смолевичском районе 3 агронома украли десятки тонн зерна. Цена вопроса – 100 млн рублей. А вот продать украденный урожай собирались вдвое дороже. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Хлебным делом двое работников зерносушильного комплекса занимались сообща. Зерно воровали по ночам. Похищенную пшеницу ссыпали в грузовик, который стоял неподалеку. Затем увозили ее домой к одному из участников пшеничной банды. Кражу им удалось провернуть два раза. Третья попытка оказалась неудачной.

Тогда их и задержали оперативники. Кто-то из местных позвонил в милицию. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемых было трое. Все они работали здесь же. Примечательно, что делали темное дело агрономы при стороже. Тот просто думал, что пшеницу забирали на сушку. В итоге за три ночи злоумышленники собрали неплохой урожай.

Виталий Попроцкий, начальник Смолевичского районного отдела Следственного комитета:

В ночное время в течение августа данными жителями было вывезено из находящегося в деревне Куркового комплекса зернового сушильного склада, принадлежащего Смолевичскому райагросервису, 46 т зерновых на сумму около 91 млн.

Один из подозреваемых во время уборочной занимал должность замначальника зернового тока. Именно он и придумал воровскую схему. Пшеницу после кражи складировали в доме одного из подозреваемых. Фасовали в мешки, а потом планировали продать вдвое дороже настоящей цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

По оперативной информации, один из подозреваемых приобретал зерно по цене 1 тыс. рублей за кг. Государственная стоимость зерна составляет 1870 рублей за кг. То есть он имел практически стопроцентный навар.

Впрочем, сбыть украденное агрономам так и не удалось. Все зерно изъяли оперативники. Сейчас его вернули назад в хозяйство. Грузовик тоже обращен в доход государству. В отношении самих же подельников возбудили уголовное дело. За украденный урожай им грозит до 7 лет тюрьмы.