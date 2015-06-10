В Слуцке 8-летний мальчик помог задержать мужчину, пытавшегося изнасиловать его одноклассницу

Новости Беларуси. Мужской поступок 8-летнего героя. В Слуцке маленький мальчик помог задержать мужчину, который пытался изнасиловать его одноклассницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда второклассник увидел нападение мужчины, он начал кричать и звать на помощь прохожих. В итоге на крики ребенка сбежались люди, которые и задержали нападавшего. Позже они передали мужчину милиции.

10 июня сотрудники МВД наградят маленького героя медалью. Интервью с настоящим мужчиной смотрите в вечернем выпуске новостей СТВ в 19.30.