В результате террористического акта в Египте погиб белорусский гражданин

В минской туристической компании "Топ-тур" подтвердили информацию о гибели в результате террористического акта в Египте белорусского гражданина Александра Шлыка.По словам собеседников агентства, погибший бронировал тур через Москву. Напомним, в 24 апреля вечером в египетском курортном городе Дахаб прогремели сразу три взрыва. По официальным данным, погибли 23 человека, около 70 получили ранения. Как сообщают информагентства, взрывы прогремели в районе, где расположены многочисленные развлекательные центры, рестораны и местный рынок. По информации полиции, теракты произошли в ресторане, кафетерии и супермаркете. Взрывные устройства были приведены в действие при помощи дистанционного управления.