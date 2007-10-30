В ресторан с гранатой

Сегодня ночью в одном из столичных развлекательных клубов мужчина требовал у посетителей деньги и угрожал при этом взорвать предмет, внешне похожий на боевую гранату.

Нарушитель находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и при задержании оказал сопротивление сотрудникам милиции. Позже выяснилось, что в руках мужчины была учебная, а не боевая граната. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подобная шалость может обернуться 6 годами лишения свободы. Впрочем, это уже не первый криминальный опыт задержанного.

И уже не муляж, а настоящий снаряд. Сегодня в микрорайоне Дружба строители обнаружили мину времён Великой отечественной. На место для обследования и разминирования выехала группа саперов. Однако больше снарядов найдено не было. Кстати, это не первая опасная находка в этом микрорайоне. Группа саперов выезжала в строящийся микрорайон уже более 50 раз. Но, по словам специалистов, в данный момент ситуация опасности не представляет.

