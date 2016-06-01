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В поликлинике Гродно после прививки умерла 6-летняя девочка

01 июня 2016 10:46
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Новости Беларуси. В Гродно выясняют причины смерти 6-летней девочки. Она умерла в поликлинике на руках у матери после прививки. Состояние ребенка ухудшилось сразу после введения комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи. Медицинская помощь была оказана, но спасти девочку не удалось.

Уже назначена судебно-медицинская и ряд других экспертиз. Следователи допрашивают медицинских работников поликлиники и пациентов. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лайков, главный судебно-медицинский эксперт по Гродненской области:
Проведение экспертизы поручено комиссии, состоящей из опытных экспертов. В рамках экспертизы будет изучена вся относящаяся к делу медицинская документация, запланировано проведение большого количества дополнительных исследований.

Другие подробности трагедии здесь.

# происшествия # Владимир Лайков # Несчастный случай

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