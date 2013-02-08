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В Пакистане взорвалась бомба. 1 полицейский погиб, пострадали около 10 человек

08 февраля 2013 11:30
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Новости Пакистана. На юге Пакистана произошел крупный теракт. В городе Карачи взорвалась бомба. В результате погиб один полицейский. Около 10 человек пострадали.

Бомба была установлена в придорожном магазине. Она сдетонировала, когда  к ларьку подошел полицейский патруль. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за происшествие.

Отметим, за прошлый год в Карачи были убиты более сотни полицейских. Все они стали жертвами взрывов и вооруженных нападений экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

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