В Пакистане мощные взрывы унесли жизни около 100 человек. Более двухсот получили ранения различной степени тяжести

Новости Пакистана. В Пакистане серия терактов унесла жизни около ста человек. Свыше двухсот получили ранения. Многие госпитализированы в тяжелом и критическом состоянии.

Больше всего жертв в городе Кветта. Взрывное устройство большой мощности в торгово-развлекательном центре привел в действие смертник. На месте погибли сразу 60 человек. Пострадали – 160.

Через несколько минут, когда на место происшествия прибыли полицейские, спасатели и репортеры, прогремел второй взрыв - на воздух взлете заминированный автомобиль. Последний инцидент привел к наибольшему количеству жертв. Ответственность за случившееся уже взяла на себя радикальная суннитская группировка «Армия чистых».

Ещё один теракт произошёл в городе Мингора во время молитвы в мечети. Там погибли более 20 человек. Около 70 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.