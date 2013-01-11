Прямой эфир

В Пакистане мощные взрывы унесли жизни около 100 человек. Более двухсот получили ранения различной степени тяжести

11 января 2013 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. В Пакистане серия терактов унесла жизни около ста человек. Свыше двухсот получили ранения. Многие госпитализированы в тяжелом и критическом состоянии. 

Больше всего жертв в городе Кветта. Взрывное устройство большой мощности в торгово-развлекательном центре привел в действие смертник. На месте погибли сразу 60 человек. Пострадали – 160.

Через несколько минут, когда на место происшествия прибыли полицейские, спасатели и репортеры, прогремел второй взрыв -  на воздух взлете заминированный автомобиль. Последний инцидент привел к наибольшему количеству жертв. Ответственность за случившееся уже взяла на себя радикальная суннитская группировка «Армия чистых».

Ещё один теракт произошёл в городе Мингора во время молитвы в мечети. Там погибли более 20 человек. Около 70 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Пакистане

Другие новости рубрики

Все новости
В США подросток открыл стрельбу из дробовика прямо в школе
11 января 2013 08:10

В США подросток открыл стрельбу из дробовика прямо в школе

Прапорщик Игорь Иванчик погиб, закрыв собою товарища, когда на улице Машиностроителей мужчина устроил стрельбу
11 января 2013 07:19

Прапорщик Игорь Иванчик погиб, закрыв собою товарища, когда на улице Машиностроителей мужчина устроил стрельбу

Деревня Курганы Минского района уже двое суток без воды!
11 января 2013 07:14

Деревня Курганы Минского района уже двое суток без воды!