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В Осиповичском районе поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде

10 октября 2017 08:43
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Новости Беларуси. 9 октября днем на железнодорожном переезде в Осиповичском районе произошла авария – поезд столкнулся с прицепом грузовика.

По информации МЧС, инцидент случился на переезде станции «Уборок». Грузовой поезд столкнулся с автомобилем МАЗ, водитель которого скрылся с места ДТП. Никто не пострадал.

После аварии автомобиль не был поврежден, а полуприцеп получил механические повреждения. Их получил и тепловоз. Кроме этого, было повреждено 200 метров железнодорожного полотна – они подлежат ремонту.

На минувших выходных грузовик с корнеплодами столкнулся с двумя поездами под Барановичами: никто не пострадал – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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