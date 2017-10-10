В Осиповичском районе поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде

Новости Беларуси. 9 октября днем на железнодорожном переезде в Осиповичском районе произошла авария – поезд столкнулся с прицепом грузовика.
По информации МЧС, инцидент случился на переезде станции «Уборок». Грузовой поезд столкнулся с автомобилем МАЗ, водитель которого скрылся с места ДТП. Никто не пострадал.
После аварии автомобиль не был поврежден, а полуприцеп получил механические повреждения. Их получил и тепловоз. Кроме этого, было повреждено 200 метров железнодорожного полотна – они подлежат ремонту.
На минувших выходных грузовик с корнеплодами столкнулся с двумя поездами под Барановичами: никто не пострадал – здесь подробнее.