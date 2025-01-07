Минское «Динамо» всухую обыграло ЦСКА на «Минск-Арене»

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:0. Об этом пишет РИА Новости.

Голы забросили Кристофер Тирни и Вадим Мороз, а вратарь Василий Демченко сделал четвертый шатаут в сезоне. Это третье подряд поражение ЦСКА в 2025 году.

«Динамо» с 53 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА – на втором месте с 57 очками. Следующую игру «Динамо» проведет против новосибирской «Сибири», а ЦСКА встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».