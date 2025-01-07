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Минское «Динамо» всухую обыграло ЦСКА на «Минск-Арене»

07 января 2025 17:06
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В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:0. Об этом пишет РИА Новости.

Минское «Динамо» всухую обыграло ЦСКА на «Минск-Арене»-1

Фото: pixabay

Голы забросили Кристофер Тирни и Вадим Мороз, а вратарь Василий Демченко сделал четвертый шатаут в сезоне. Это третье подряд поражение ЦСКА в 2025 году.

«Динамо» с 53 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА – на втором месте с 57 очками. Следующую игру «Динамо» проведет против новосибирской «Сибири», а ЦСКА встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».

# Хоккей

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