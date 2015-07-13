В Омске погибли 23 десантника в казарме

Новости Беларуси. В российском Омске после обрушения казармы учебного центра ВДВ проводятся обыски и допросы. Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет все возможные версии трагедии. Одна их них — нарушения в ходе капитального ремонта здания два года назад.

Игорь Конашенков, начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации:

В казарме, в которой произошло обрушение секции, был проведён ремонт коммуникационных сетей, полов, кровли и заменены окна. Хочу подчеркнуть, что работы по перепланировке данной казармы в ходе ремонта не проводились. Завершены основные работы по разбору завалов и полностью обследованы 4, 3 и 2 этажи казармы. На этих этажах военнослужащих нет.

Как заверили в следственном комитете России, все причастные к трагедии понесут ответственность независимо от должностей, которые занимают. Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, здание казармы обрушилось накануне. Под завалами оказалось 42 военнослужащих. 23 из них погибли. Остальные с травмами доставлены в больницу. Всего в помещении в момент ЧП находилось более 300 человек.