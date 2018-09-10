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В Несвижском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству водки

10 сентября 2018 19:43
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Новости Беларуси. Фальсификат изготовляли на частном подворье жителя поселка Городея Несвижского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству водки-1

Выявлены канистры со спиртом, этикетки, стеклянные бутылки. В общей сложности у 34-летнего хозяина изъято 100 литров спирта.

В Несвижском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству водки-4

Как предполагают оперативники, спирт доставлялся из Российской Федерации, там же закупались и другие вещества для производства. Основная часть готового продукта направлялась в Минск для реализации через нелегальных торговцев.

# Самогон # происшествия # Фотофакт

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