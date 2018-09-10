В Несвижском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству водки

Новости Беларуси. Фальсификат изготовляли на частном подворье жителя поселка Городея Несвижского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Фальсификат изготовляли на частном подворье жителя поселка Городея Несвижского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выявлены канистры со спиртом, этикетки, стеклянные бутылки. В общей сложности у 34-летнего хозяина изъято 100 литров спирта.
Как предполагают оперативники, спирт доставлялся из Российской Федерации, там же закупались и другие вещества для производства. Основная часть готового продукта направлялась в Минск для реализации через нелегальных торговцев.