В Несвиже усыпальница князей Радзивиллов закрыта для туристов из-за подтопления

Новости Беларуси. В Несвижском фарном костёле Божьего Тела вода заполняет подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на настоятеля храма Петра Шарко, в крипте за несколько часов уровень воды поднимается на пару сантиметров. Вода начала прибывать в усыпальницу со среды.

Первое время воду убирали при помощи вёдер, а в дальнейшем стали использовать насос. Воду откачивают трижды в день.

Из-за сложившейся ситуации туристов временно не будут пускать в подтапливаемое помещение.

По словам ксендза Петра, 12 марта в костёл приедут реставраторы. Они определят, что делать дальше.

Отмечается, что саркофаги не пострадали.

Храм является культовым объектом.