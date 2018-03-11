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В Несвиже усыпальница князей Радзивиллов закрыта для туристов из-за подтопления

11 марта 2018 13:12
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Новости Беларуси. В Несвижском фарном костёле Божьего Тела вода заполняет подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на настоятеля храма Петра Шарко, в крипте за несколько часов уровень воды поднимается на пару сантиметров. Вода начала прибывать в усыпальницу со среды.  

Первое время воду убирали при помощи вёдер, а в дальнейшем стали использовать насос. Воду откачивают трижды в день.  

Из-за сложившейся ситуации туристов временно не будут пускать в подтапливаемое помещение.  

По словам ксендза Петра, 12 марта в костёл приедут реставраторы. Они определят, что делать дальше.  

Отмечается, что саркофаги не пострадали.  

Храм является культовым объектом.

По этой причине реставрация костёла затягивается – подробности здесь.

# происшествия # Ремонт и капремонт в Беларуси # Петр Шарко

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