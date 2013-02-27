В Москве прямо возле метро зарезали 15-летнего школьника. Преступник пока на свободе

Новости России. Смертельное ножевое ранение ученик девятого класса получил 25 февраля около 22.30. Как стало известно из показаний свидетелей, злоумышленник ударил 15-летнего парня ножом после непродолжительной ссоры.

На место происшествия прибыла «скорая помощь», однако спасти юношу врачам не удалось. Мальчик скончался в машине «скорой». Убийца, ровесник пострадавшего, после инцидента скрылся в неизвестном направлении. Задержать преступника пока не удалось.



Погибший учился в девятом классе одной из московских школ. В российскую столицу вместе с родителями он переехал недавно из Средней Азии.