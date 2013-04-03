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В Молодечно взорвался кондиционер в магазине - мужчина в реанимации

03 апреля 2013 15:59
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Новости Беларуси. 44-летний мужчина пострадал от взрыва кондиционера в одном из магазинов Молодечно. Пострадавший ремонтировал неисправное торговое оборудование, произошла вспышка газовоздушной смеси.

Предположительной  причиной происшествия стало нарушение техники безопасности при проведении работ.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации местной больницы.

Неисправное оборудование находилось за пределами магазина. К счастью, никто из покупателей не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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