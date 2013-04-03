В Молодечно взорвался кондиционер в магазине - мужчина в реанимации

Новости Беларуси. 44-летний мужчина пострадал от взрыва кондиционера в одном из магазинов Молодечно. Пострадавший ремонтировал неисправное торговое оборудование, произошла вспышка газовоздушной смеси.

Предположительной причиной происшествия стало нарушение техники безопасности при проведении работ.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации местной больницы.

Неисправное оборудование находилось за пределами магазина. К счастью, никто из покупателей не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.