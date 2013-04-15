В Могилеве задержан минчанин, показавший порно на белорусском музыкальном телеканале

Новости Беларуси. В отношении 28-летнего сотрудника одного из музыкальных телеканалов Беларуси возбуждено уголовное дело по факту публичной демонстрации материалов порнографического содержания с использованием сетей электросвязи общего пользования, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Беларуси. За подобные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 4 лет.

28-летнего мужчину задержали ночью 15 апреля в Могилеве. Подозреваемый оттуда родом. Как сообщил TUT.BY источник в правоохранительных органах, мужчина доставлен в Минск и помещен в изолятор временного содержания. Сотрудник телеканала был задержан сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами УВД Могилевского облисполкома.

"Задержанный мотивировал свой поступок угнетенным психическим состоянием, возникшим у него после ссоры с девушкой". - пояснил TUT.BY официальный представитель УСК по Минску Александр Герасимов.

По неофициальной информации, видеооператор вставил ролики порнографического содержания в плейлист, вышел из комнаты, закрыл стальную дверь и сломал там ключ. Охраннику сказал, что пойдет покурить, и исчез. Дверь взломали, эфир остановили и вызвали милицию.

Сообщения о том, что белорусский музыкальный телеканал 13 апреля 2013 около 16.00 транслирует порновидео мгновенно появилось в социальных сетях. Невольными зрителями непристойного видео стали не только зрители телеканала дома, но и посетители ресторанов и кафе, в которых транслировался канал, в том числе и семьи с детьми. Материал шокировал зрителей в течение 10 минут, потом кабельные операторы выключили трансляцию телеканала. Спустя время трансляция телеканала была возобновлена. Руководство телеканала уже извинилось перед телезрителями.

Кстати, публичная демонстрация порнографии несколько лет назад взбудоражила водителей, проезжавших по Садовому кольцу в Москве. Тогда во всем обвинили хакеров (смотрите видео).